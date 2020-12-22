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Barçala Efes

Bu sezon istediği sonuçları alamayan lacivert-beyazlılar, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Mücadelede saat 20.30’da başlayacak...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Barçala Efes

, 'nin 16. haftasında bugün 'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, Barcelona'yı yenip 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek amacında. Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 10. sırada yer alıyor. 11 maçını kazanan ve 4'ünü kaybeden Barcelona ikinci basamakta bulunuyor.

AVRUPA'DA 702. SINAV
Temsilcimiz, Avrupa kupalarında 702. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 701 karşılaşmada 395 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı. Başantrenör yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 454. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 453 karşılaşmada 238 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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