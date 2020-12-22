Barçala Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında bugün Barcelona'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, Barcelona'yı yenip 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek amacında. Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 10. sırada yer alıyor. 11 maçını kazanan ve 4'ünü kaybeden Barcelona ikinci basamakta bulunuyor.



AVRUPA'DA 702. SINAV

Temsilcimiz, Avrupa kupalarında 702. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 701 karşılaşmada 395 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 454. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 453 karşılaşmada 238 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.