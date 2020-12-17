Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko | CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko maçı kozlarını paylaşıyor. Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzen sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrılarak nefes almak istiyor. Zorlu karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...



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1. PERİYOT OYNANIYOR Zalgiris 8-2 Fenerbahçe Beko



ZALGIRIS KAUNAS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko'yu arasındaki mücadele 21.00'da başladı ve Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

THY EuroLeague'de çıktığı son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 9'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.