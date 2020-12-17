Haberler THY EuroLeague Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko | CANLI

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EuroLeague 15. hafta maçında temsilcimiz ile karşı karşıya geliyor. BeIN Sports 3'den canlı yayınlanan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler Litvanya deplasmanından galibiyetle dönerek moral bulmayı amaçlıyor. Müsabakanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:58 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 21:07
Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko | CANLI

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde ile maçı kozlarını paylaşıyor. Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzen sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrılarak nefes almak istiyor. Zorlu karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...

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1. PERİYOT OYNANIYOR Zalgiris 8-2 Fenerbahçe Beko

ZALGIRIS KAUNAS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko'yu arasındaki mücadele 21.00'da başladı ve Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

THY EuroLeague'de çıktığı son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 9'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.

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