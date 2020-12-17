Haberler THY EuroLeague Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko 99-62 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

99-62 (MAÇ - ÖZET İZLE)

Temsilcimiz , deplasmanında farklı kaybetti. 15. hafta maçında rakibine 99-62 mağlup olan sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki kötü gidişata dur diyemedi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:58 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:35
Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko 99-62 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

15. hafta maçında temsilcimiz ile karşı karşıya geldi. BeIN Sports 3'den canlı yayınlanan mücadeleden 99-62 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde kabus devam etti. Bu sonuçla Beko Avrupa sahnesinde çıktığı son 8 maçta 7. mağlubiyetini yaşadı. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.

Zalgiris Kaunas ise bu sezon galibiyet sayısını 8'e yükseltirken 7 de mağlubiyeti bulunuyor.



MAÇ SONUCU: Zalgiris 99-62 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK SONUCU: Zalgiris 81-47 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU: Zalgiris 51-31 Fenerbahçe Beko

1. ÇEYREK SONUCU Zalgiris 24-7 Fenerbahçe Beko

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