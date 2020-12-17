Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko 99-62 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague 15. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. BeIN Sports 3'den canlı yayınlanan mücadeleden 99-62 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde kabus devam etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko Avrupa sahnesinde çıktığı son 8 maçta 7. mağlubiyetini yaşadı. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.

Zalgiris Kaunas ise bu sezon galibiyet sayısını 8'e yükseltirken 7 de mağlubiyeti bulunuyor.



4. ÇEYREK SONUCU: Zalgiris 99-62 Fenerbahçe Beko



3. ÇEYREK SONUCU: Zalgiris 81-47 Fenerbahçe Beko



İLK YARI SONUCU: Zalgiris 51-31 Fenerbahçe Beko



1. ÇEYREK SONUCU Zalgiris 24-7 Fenerbahçe Beko