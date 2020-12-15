Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 71-79 Olimpia Milano | MAÇ ÖZETİ İZLE

Beko 71-79 | MAÇ ÖZETİ İZLE

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Beko, 14. hafta mücadelesinde ile karşılaştı. Temsilcimiz rakibine 71-79'luk skorla mağlup olurken, ligdeki 9. yenilgisini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 20:43 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 23:14
Fenerbahçe Beko 71-79 Olimpia Milano | MAÇ ÖZETİ İZLE

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Beko sahasında İtalyan ekibi ile karşılaştı. Sarı lacivertli takım sahadan 79-71'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 14. maçında 9. mağlubiyetini yaşadı. Rakibi Olimpia Milano ise 13. maçında 8. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da en skorer isim 16 sayıyla Dyshawn Pierre olurken, Olimpia Milano'da ise Zach LeDay 15 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Beko, bu hafta Zalgris Kasuna deplasmanına konuk olacak. Olimpia Milano ile bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşacak.

1. PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 25-26 O. MILANO

2. PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 35-44 O. MILANO

3 PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 48-68 O. MILAN

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