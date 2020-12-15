Fenerbahçe Beko 71-79 Olimpia Milano | MAÇ ÖZETİ İZLE

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaştı. Sarı lacivertli takım sahadan 79-71'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 14. maçında 9. mağlubiyetini yaşadı. Rakibi Olimpia Milano ise 13. maçında 8. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da en skorer isim 16 sayıyla Dyshawn Pierre olurken, Olimpia Milano'da ise Zach LeDay 15 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Beko, bu hafta Zalgris Kasuna deplasmanına konuk olacak. Olimpia Milano ile bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşacak.

1. PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 25-26 O. MILANO

2. PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 35-44 O. MILANO

3 PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 48-68 O. MILAN