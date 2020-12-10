THY Avrupa Ligi’nde Türk gecesi

Türkiye'de fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bugün THY Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacak. Fenerbahçe Beko Almanya; Efes de İspanya deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 13. hafta maçında Alba Berlin'le konuk olacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Alman ekibiyle daha önce 4 kez karşılaşan Fenerbahçe, rakibine karşı 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir yenilgi aldı.



GERİ SAYIM BAŞLADI

Avrupa'da iyi bir başlangıç yapamayan Kokoskov'un öğrencileri, 12 maçta 5 galibiyet ve 7 yenilgilik performans sergiledi. F.Bahçe'nin 12. sırada yer aldığı bu önemli organizasyondaki diğer temsilcimiz Efes ise Valencia ile kozlarını paylaşacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma 23.00'te başlayacak. 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, 7. sırada bulunuyor. A.Efes ile aynı galibiyet sayısı bulunan Valencia ise 8.'likte yer alıyor.



COLO: EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Uzun süren sakatlığın ardından takıma geri dönen F.Bahçe'nin yıldız ismi Nando De Colo, umutlu konuştu. Fransız basketbolcu, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Son maçtaki galibiyetin devamını getireceğiz" dedi.



BU MAÇ MEYDAN OKUMA

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, maç öncesi şu sözleri sarfetti: "Rakibimiz sadece sert oynamıyor, aynı zamanda birlikte hareket edebiliyorlar. Topu çok iyi paylaşıyorlar ve doğru şutları seçiyorlar. Bizim için takım olarak önemli bir meydan okuma olacak."