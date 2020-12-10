Haberler THY EuroLeague Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

- maçı CANLI

Euroleague'in () 13. haftasında Erkek Basketbol Takımı, Arena'da Alman ekibi 'e konuk oluyor. Karşılaşmanın skorunu fotomac.com.tr farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:13
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 13. hafta maçında 'e konuk oluyor.

Saat 22.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanıyor. Arena'da oynanan mücadeleyi Garcia (), Saso Petek (Slovenya), Seffi Shemmesh () hakem üçlüsü yönetiyor.

CANLI SKOR

ALBA BERLIN - FENERBAHÇE BEKO

1. PERİYOT SONUCU: 23-16

İLK DEVRE SONUCU: 44-27

3. PERİYOT OYNANIYOR: 58-37

İSTATİSTİKLER

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY 'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

BİZE ULAŞIN