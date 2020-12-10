Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 13. hafta maçında Alba Berlin'e konuk oluyor.

Saat 22.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanıyor. Mercedes Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Seffi Shemmesh (İsrail) hakem üçlüsü yönetiyor.

CANLI SKOR

ALBA BERLIN - FENERBAHÇE BEKO

1. PERİYOT SONUCU: 23-16

İLK DEVRE SONUCU: 44-27

3. PERİYOT OYNANIYOR: 58-37

İSTATİSTİKLER

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.