Haberler THY EuroLeague Alba Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

89-63 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Euroleague'in () 13. haftasında Erkek Basketbol Takımı, Arena'da konuk olduğu Alman ekibi 'e 89-63'lük skorla mağlup oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 00:05
Alba Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol 'nin 13. haftasında , deplasmanda Almanya temsilcisi 'e 89-63 yenildi.

Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.

ALBA Berlin'de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.

Öte yandan yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.

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