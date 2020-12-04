Anadolu Efes - Baskonia | CANLI

THY EuroLeague temsilcilerimizden Anadolu Efes, 12. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk ediyor. Bir maçı eksik olan temsilcimiz oynadığı çıktığı 10 mücadelede 6 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, Baskonia'yı mağlup ederek galibiyet sayısını 7'ye yükseltmek istiyor.

Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES 39-51 BASKONIA (3.P OYNANIYOR)

1.P SONUCU: ANADOLU EFES 20-17 BASKONIA

İLK DEVRE: ANADOLU EFES 37-42 BASKONIA