Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Baskonia | CANLI

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, Euroleague 12. hafta maçında İspanyol ekibi ile karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin başlama düdüğü 19.30'da çaldı. Karşılaşmanın takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 19:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 20:28
Anadolu Efes - Baskonia | CANLI

EuroLeague temsilcilerimizden , 12. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi 'yı konuk ediyor. Bir maçı eksik olan temsilcimiz oynadığı çıktığı 10 mücadelede 6 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, Baskonia'yı mağlup ederek galibiyet sayısını 7'ye yükseltmek istiyor.

Karşılaşmanın takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES 39-51 BASKONIA (3.P OYNANIYOR)

1.P SONUCU: ANADOLU EFES 20-17 BASKONIA

İLK DEVRE: ANADOLU EFES 37-42 BASKONIA

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