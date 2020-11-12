Barcelona - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe, İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 7 haftada Barca 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.

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BARCELONA LASSA - FENERBAHÇE BEKO

1. PERİYOT SONUCU: 28-17

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Barcelona Lassa - Fenerbahçe Beko maçı Palau Blaugrana'da oynanıyor. Mücadele BeIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.



25. RANDEVU

Barcelona ile Fenerbahçe bugüne kadar Euroleague'de 24 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez parkeden galip ayrıldı. İspanyol temsilcisi ise 14 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı da Barcelona kazanmıştı.



NANDO DE COLO YOK

Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Nando De Colo, sağ baldırındaki kas sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren ve takımla idmanlara başlayan Danilo Barthel ise Barcelona kafilesinde yer alıyor. Darüşşafaka mücadelesinde bel ağrılarından ötürü maç kadrosundan çıkartılan Ali Muhammed de takıma dahil oldu.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Fenerbahçe 75.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Barcelona ise 81.1 sayı, 34.7 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Fener'de Lorenzo Brown 12.3 sayı, Barca'da Nikola Mirotic 16.8 sayı ortalamalarıyla oynayarak takıma katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya) ve Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.