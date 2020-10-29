Haberler THY EuroLeague Maccabi Playtika Tel Aviv - Fenerbahçe Beko | CANLI

- Beko | CANLI

Euroleague'nin 6. haftasında Beko, deplasmanda İsrail'in takımıyla karşılaşır. Mücadeleyi Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:49
Maccabi Playtika Tel Aviv - Fenerbahçe Beko | CANLI

Beko Erkek takımı, EuroLeague 6. hafta maçında 'e konuk oluyor.

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MACCABI 38-35 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: MACCABI 38-35 FENERBAHÇE BEKO

1. PERİYOT SONUCU: MACCABI 22-18 FENERBAHÇE BEKO

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Turkish Airlines EuroLeague'de 22 Ekim Perşembe günü Panathinaikos'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 82-68 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde 'un 17, 'nun ise 15 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ilk 5 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 25 Ekim Pazar günü Spor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 93-70 yenerek beşte beş yaptı. Sarı-lacivertlilerde Ahmet Düverioğlu 14, Edgaras Ulanovas 13, Lorenzo Brown ise 12 sayı buldu.

Fenerbahçe'de bel bölgesinde sakatlığı bulunan Danilo Barthel bu mücadelede forma giyemeyecek.

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