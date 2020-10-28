Haberler THY EuroLeague Euroleague'de ertelenen maçların programı belli oldu! Anadolu Efes-ASVEL maçı 8 Aralık'ta

'de ertelenen maçların programı belli oldu! - maçı 8 'ta

yönetimi, corona virüsü nedeniyle ertelenen 5 maçın hangi tarihlerde oynanacağını belirledi. Yapılan açıklamaya göre, temsilcimiz 'in geçtiğimiz hafta ertelenen maçı, 8 saat 20.30'da oynanacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:39 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:41
Euroleague'de ertelenen maçların programı belli oldu! Anadolu Efes-ASVEL maçı 8 Aralık'ta

yönetimi, takımlardaki corona virüsü vakaları nedeniyle oynanamayan maçların yeni tarihlerini açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, söz konusu 5 karşılaşmanın oynanacağı tarihler yeniden belirlenirken, temcilcimiz ile Fransız ekibi 'i karşı karşıya getirecek 5. hafta maçının ise 8 'ta oynanacağı duyuruldu.

Ertelenen maçların yeni tarihleri şu şekilde:

ASVEL-Panathinaikos (3. hafta): 1 Aralık Salı

ASVEL-Kızılyıldız mts (4. hafta): Çarşamba

Valencia-Zenit (4. hafta): 8 Aralık Salı

Zenit-AX Armani Exchange Milan (5. hafta): 11 Kasım Çarşamba

Anadolu Efes-ASVEL (5. hafta): 8 Aralık Salı

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