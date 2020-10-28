Euroleague'de ertelenen maçların programı belli oldu! Anadolu Efes-ASVEL maçı 8 Aralık'ta

THY Euroleague yönetimi, takımlardaki corona virüsü vakaları nedeniyle oynanamayan maçların yeni tarihlerini açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, söz konusu 5 karşılaşmanın oynanacağı tarihler yeniden belirlenirken, temcilcimiz Anadolu Efes ile Fransız ekibi ASVEL'i karşı karşıya getirecek 5. hafta maçının ise 8 Aralık'ta oynanacağı duyuruldu.

Ertelenen maçların yeni tarihleri şu şekilde:

ASVEL-Panathinaikos (3. hafta): 1 Aralık Salı

ASVEL-Kızılyıldız mts (4. hafta): 11 Kasım Çarşamba

Valencia-Zenit (4. hafta): 8 Aralık Salı

Zenit-AX Armani Exchange Milan (5. hafta): 11 Kasım Çarşamba

Anadolu Efes-ASVEL (5. hafta): 8 Aralık Salı