Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes | CANLI

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'deki 4. maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Euroleague'deki ilk iki maçında Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, üçüncü maçında ALBA Berlin'i mağlup ederek ilk galibiyetini almıştı. Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız mts'yi yenerek 3'te 3 yaptı. Temsilcimiz, hem rakibinin serisini bozmak hem de çıkışını sürdürmek için parkeye çıktı.

ZALGIRIS KAUNAS - ANADOLU EFES: 21-14 (1. periyot oynanıyor)

ZALGIRIS KAUNAS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.