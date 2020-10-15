Haberler THY EuroLeague Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes | CANLI

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Euroleague'in 4. haftasında temsilcimiz , 'a konuk oluyor. Sezona iki mağlubiyetle başladıktan sonra karşısında alan lacivert-beyazlılar, 3'te 3 yapan Litvanya ekibine ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Kritik mücadelenin canlı skorunu anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 19:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:16
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes | CANLI

yönetimindeki , EuroLeague'deki 4. maçında deplasmanda Litvanya ekibi ile karşı karşıya geliyor. Euroleague'deki ilk iki maçında Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, üçüncü maçında 'i mağlup ederek almıştı. Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla , Khimki ve Kızılyıldız mts'yi yenerek 3'te 3 yaptı. Temsilcimiz, hem rakibinin serisini bozmak hem de çıkışını sürdürmek için parkeye çıktı.

ZALGIRIS KAUNAS - ANADOLU EFES: 21-14 (1. periyot oynanıyor)

ZALGIRIS KAUNAS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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