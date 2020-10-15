Haberler THY EuroLeague Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

89-73 | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi: Euroleague'deki temsilcilerimizden , 4. hafta maçında konuk olduğu Litvanya ekibi 'a diş geçiremedi. Lacivert-beyazlılar, rakibine 16 sayı farkla 89-73 mağlup olurken, bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 19:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 21:58
Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

yönetimindeki , EuroLeague'deki 4. maçında deplasmanda Litvanya ekibi ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, savunmada büyük sorunlar yaşadığı maçı 89-73 kaybederek 3. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi Zalgiris ise 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

ZALGIRIS 4'TE 4 YAPTI

Zalgiris bu sezon ligde çıktığı maçlarda sırasıyla , Khimki, Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'i mağlup etti.

ANADOLU EFES'İN 690. MAÇI

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 690 müsabakada 389 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

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