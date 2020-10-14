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Euroleague'de - maçı Covid-19 nedeniyle oynanmayacak

Euroelague'in 4. haftasındaki - maçının, ev sahibi ASVEL'de görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:03
THY Euroleague'de ASVEL-Kızılyıldız maçı Covid-19 nedeniyle oynanmayacak

'nın Basketbol Takımı'nın Euroleague'in 4. haftasında ekibi mts'yi ağırlayacağı maçın, kulüpte görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Covid-19 tespit edilen ASVEL'in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle yarın oynanması planlanan Kızılyıldız mts karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.

Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi. Karşılaşmaya çıkamayan ASVEL'in 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.

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