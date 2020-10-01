Anadolu Efes - Zenit | CANLI

Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu Turkish Airlines (THY) Euroleague, 209 gün sonra yeni sezonuyla start aldı.
Geçen sezon grup aşamasının bitimine 6 hafta kala koronavirüs nedeniyle iptal edilen ligde Anadolu Efes liderdi.
Temsilcimiz, 20.30'da başlayan mücadelede Zenit'i konuk ediyor.
- CANLI SKOR -
ANADOLU EFES - 54
ZENIT - 49
(4. PERİYOT)
Fenerbahçe ise yarın 20.45'te Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Kurallara göre; takımlar maçtan üç gün önce koronavirüs testine girecek. Bir maç en fazla üç kez ertelenebilecek. Kadroda sekizden az oyuncusu kalan takım hükmen yenik sayılacak.