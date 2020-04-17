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17 Nisan 2020, Cuma
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Potada 8'li final

Potada 8'li final

Final-four’un mayıs ayına yetişmeyeceğini belirten ’su , ‘Final Eight’ (8’li Final) ile sezonun tamamlanabileceğini söyledi.

Tüm spor dünyasını sekteye uğratan koronavirüs nedeniyle açıklama yapan yönetimi, Euroleague ve EuroCup'ın geleceğine dair senaryoları kamuoyuyla paylaştı. Euroleague 'su , maçların en geç temmuz ayında bitmesini istediklerini söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Seyircisiz de olsa devam etmek istiyoruz. Herkesin sağlığını garanti altına alarak ve normal formatta sezonu bitirmek amacındayız. Farklı formatlar üzerinde de çalışıyoruz. Tek salonda devam edebileceğimiz sezonu, 8'li Final ile de tamamlayabiliriz. Mayısta finalfour olmayacağını söyleyebilirim. Ancak temmuzda bitmeli, maçlar eylül ya da ekime sarkmamalı."
  1. 17.4.2020
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