Khimki Moskova - Fenerbahçe | CANLI
Turkish Airlines Euroleague'in (THY) 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya ekiplerinden Khimki Moskova'ya konuk oluyor. Kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Rys ekibini yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Khimki - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Fenerbahçe ile Rusya takımı Khimki karşı karşıya geliyor. Khimki - Fenerbahçe Beko maçının CANLI takibi haberimizde...
CANLI
KHIMKI - F.BAHÇE BEKO
1. PERİYOT SONUCU: 26-18
2. PERİYOT OYNANIYOR: 35-38
Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS HD3'ten yayınlanıyor.
NOTLAR:
Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.
Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.
- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 20:40
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
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