Khimki Moskova - Fenerbahçe | CANLI - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Khimki Moskova - Fenerbahçe | CANLI

- | CANLI

Khimki Moskova - Fenerbahçe | CANLI

Euroleague'in () 28. haftasında Beko, Rusya ekiplerinden 'ya konuk oluyor. Kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Rys ekibini yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Khimki - maçını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Euroleague'in 28. maç döneminde ile Rusya takımı Khimki karşı karşıya geliyor. Khimki - maçının CANLI takibi haberimizde...

CANLI

KHIMKI - F.BAHÇE BEKO

1. PERİYOT SONUCU: 26-18

2. PERİYOT OYNANIYOR: 35-38

Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS HD3'ten yayınlanıyor.

NOTLAR:

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 20:40
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Khimki Moskova - Fenerbahçe | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN