Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler THY EuroLeague Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euroleague'in () 28. haftasında Beko, Rusya ekiplerinden 'ya konuk olacak. Kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Rys ekibini yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Basketbolseverler de bu önemli karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağına dair soruları arama motorlarına yazarak bulmaya çalışıyor... İşte soruların yanıtı ve müsabakaya dair bilgiler...

Euroleague'in 28. maç döneminde ile Rusya takımı Khimki karşı karşıya gelecek. Peki, Khimki - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtlar...

Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'ten yayınlanacak.

NOTLAR:

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

  1. 06.03.2020
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