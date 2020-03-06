Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Fenerbahçe ile Rusya takımı Khimki karşı karşıya gelecek. Peki, Khimki - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtlar...

Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'ten yayınlanacak.

NOTLAR:

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.