Ergin Ataman: “Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık” - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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: “Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık”

Ergin Ataman: “Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık”

Euroleague'nin 28'inci haftasında , 'u 91-79’luk skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , "4. çeyreğin başında tempomuzu kaybettik, sonra toparladık. Daha sonra fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

Başantrenörü , karşısında fantastik bir basketbolla harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Anadolu Efes, Euroleague'in 28. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 91-79'luk skorla mağlup etti. Müsabakanın ardında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Maçın 3. dakikasında mola almak zorunda kaldım. Maça normal başladığımızın dışında yumuşak başladık. Olympiakos basit sayılar buldu. Moladan sonra baskıyı arttırdık. Zor şutlar atmaya zorladık. Tempolu basketbola döndük. Hızlı hücumlarla sayılar bulduk. Özellikle Larkin ile. Micic 9 asist yaptı. 2. ve 3. çeyrekte harika oynadık. 4. çeyreğin başında tempomuzu kaybettik, sonra toparladık. Daha sonra fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Ergin Ataman, ile play-off'ta olası eşleşmesinin sorulması üzerine, şu aşamada eşleşmelerle ilgilenmediklerini ve normal sezonu birinci bitirmek istediklerini vurguladı.

  1. 06.03.2020
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