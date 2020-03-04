Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak
Turkish Airlines Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes'in deplasmanda Maccabi FOX ekibiyle karşı karşıya geleceği maç koronavirüse önlem için seyircisiz oynanacak.
Euroleague'de 27. hafta maçında İsrail'de oynanacak olan Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes mücadelesi Koronavirüs'e önlem için seyircisiz oynanacak.
Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes bugün Türkiye saatine göre 22:15'te karşı karşıya gelecek.
İsrail Sağlık Bakanlığı ise ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmuştu.
10.383 kapasiteli Menora Mivtachim Arena'da Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı için tüm biletler tükenmişti.
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 19:50
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