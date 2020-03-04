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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes maçına koronavirüs tedbiri!

Maccabi - maçı seyircisiz oynanacak

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Euroleague'in 27. haftasında 'in deplasmanda Maccabi ekibiyle karşı karşıya geleceği maç koronavirüse önlem için seyircisiz oynanacak.

Euroleague'de 27. hafta maçında İsrail'de oynanacak olan Maccabi Tel Aviv - mücadelesi Koronavirüs'e önlem için seyircisiz oynanacak.

Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes bugün Türkiye saatine göre 22:15'te karşı karşıya gelecek.

İsrail Sağlık Bakanlığı ise ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmuştu.

10.383 kapasiteli Menora Mivtachim Arena'da Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı için tüm biletler tükenmişti.

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 19:50
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