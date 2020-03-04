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04 Mart 2020, Çarşamba
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Maccabi FOX - | CANLI

Maccabi FOX - Anadolu Efes | CANLI

Bu sezon ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden , 'nin 27. haftasında bu akşam deplasmanda 'in Maccabi FOX ekibiyle karşılaşıyor. Lacivert-beyazlı takım, bu mücadele ile birlikte Avrupa'daki 685. sınavını veriyor. Zorlu karşılaşmanın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Euroleague'in 27. haftasında temsilcimiz , deplasmanında parkeye çıkıyor.

1. PERİYOT SONUCU | MACCABI FOX 21-11 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU | MACCABI FOX 36-42 ANADOLU EFES

3. PERİYOT OYNANIYOR

MACCABI FOX 54-59 ANADOLU EFES

ERGİN ATAMAN: DİNAMİK SAVUNMA YAPMALIYIZ

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen başantrenör , Maccabi FOX ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Maccabi FOX, özellikle dış oyuncularının ikili oyunları ve tempolu basketbolu ile bizim sisteme çok benzer özellikleri olan bir takım. Dinamik savunma yapıp onların hızlı hücumlarını kontrollü oyunla durdurmalıyız. Sahadaki herkesin atmosferden etkilenmeden işini en iyi şekilde yapması bizi galibiyete taşır" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAKİ 685. MAÇ

Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 685. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 684 karşılaşmada 387 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı 'nde 437. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 436 karşılaşmada 230 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Maccabi FOX Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7 galibiyet alırken, 4 maçta salondan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 17 karşılaşmada ise Anadolu Efes 9 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Söz konusu takımlar arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 99-79 kazanmıştı.

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 23:30
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