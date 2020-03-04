Maccabi FOX - Anadolu Efes | CANLI

THY Euroleague'in 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail deplasmanında parkeye çıkıyor.

1. PERİYOT SONUCU | MACCABI FOX 21-11 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU | MACCABI FOX 36-42 ANADOLU EFES

3. PERİYOT OYNANIYOR

MACCABI FOX 54-59 ANADOLU EFES

ERGİN ATAMAN: DİNAMİK SAVUNMA YAPMALIYIZ

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen başantrenör Ergin Ataman, Maccabi FOX ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Maccabi FOX, özellikle dış oyuncularının ikili oyunları ve tempolu basketbolu ile bizim sisteme çok benzer özellikleri olan bir takım. Dinamik savunma yapıp onların hızlı hücumlarını kontrollü oyunla durdurmalıyız. Sahadaki herkesin atmosferden etkilenmeden işini en iyi şekilde yapması bizi galibiyete taşır" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAKİ 685. MAÇ

Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 685. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 684 karşılaşmada 387 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 437. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 436 karşılaşmada 230 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Maccabi FOX Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7 galibiyet alırken, 4 maçta salondan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 17 karşılaşmada ise Anadolu Efes 9 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Söz konusu takımlar arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 99-79 kazanmıştı.