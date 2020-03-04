Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyız'ı ağırlayacak. Geçen hafta İspanya deplasmanında Valencia'yı mağlup ederek, play-off yolunda önemli bir galibiyet alan sarı-lacivertli takım, evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Bu kulvarda 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giren Sarı-Lacivertliler için her maç artık büyük önem taşıyor.

Bu arada iki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68- 56'lık skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Mart 2020 (Bu akşam) temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 536. MAÇ

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 333 maçın 196'sını kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.