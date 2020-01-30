ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Alman ekibi 'e konuk olacak. Ligde 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım averajla 9. sırada yer alıyor. Rakip ALBA Berlin ise 7 galibiyetle 16. sırada yer alıyor. Peki, ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Euroleague'deki temsilcilerimizden , Avrupa'daki 531. maçına deplasmanında çıkıyor. Şu ana kadar ligde 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

ALBA BERLIN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alman temsilcisi ALBA Berlin'in Mercedes-Benz Arena'da Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceği maç TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ev sahibi ekip 7 galibiyet ve 14 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA 531. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına ALBA Berlin karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

KAPTAN MELİH YOK

Fenerbahçe'nin ALBA Berlin'e konuk olacağı maçın kadrosuna, sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu alınmadı. Milli basketbolcunun, Obradovic'in kararıyla kadroda dahil edilmediği ifade ediliyor.

THY EUROLEAGUE'DE HAFTANIN PROGRAMI

Bugün
20.00 Khimki - CSKA Moskova
21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22.00 Olympiakos - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.05 Maccabi FOX -
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne -
23.00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg
23.15 AX Armani Exchange Milano -

Yarın
21.00 Kızılyıldız -
23.00 - Panathinaikos

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  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 12:35
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