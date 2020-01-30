ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki 531. maçına ALBA Berlin deplasmanında çıkıyor. Şu ana kadar ligde 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

ALBA BERLIN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alman temsilcisi ALBA Berlin'in Mercedes-Benz Arena'da Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceği maç TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ev sahibi ekip 7 galibiyet ve 14 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA 531. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına ALBA Berlin karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

KAPTAN MELİH YOK

Fenerbahçe'nin ALBA Berlin'e konuk olacağı maçın kadrosuna, sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu alınmadı. Milli basketbolcunun, Obradovic'in kararıyla kadroda dahil edilmediği ifade ediliyor.

THY EUROLEAGUE'DE HAFTANIN PROGRAMI

Bugün

20.00 Khimki Moskova - CSKA Moskova

21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

22.00 Olympiakos - Baskonia Vitoria-Gasteiz

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas

23.00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg

23.15 AX Armani Exchange Milano - Bayern Münih

Yarın

21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes

23.00 Valencia Basket - Panathinaikos