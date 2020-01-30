ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin'e konuk olacak. Ligde 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım averajla 9. sırada yer alıyor. Rakip ALBA Berlin ise 7 galibiyetle 16. sırada yer alıyor. Peki, ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki 531. maçına ALBA Berlin deplasmanında çıkıyor. Şu ana kadar ligde 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.
ALBA BERLIN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alman temsilcisi ALBA Berlin'in Mercedes-Benz Arena'da Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceği maç TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ev sahibi ekip 7 galibiyet ve 14 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA 531. MAÇI
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına ALBA Berlin karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
KAPTAN MELİH YOK
Fenerbahçe'nin ALBA Berlin'e konuk olacağı maçın kadrosuna, sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu alınmadı. Milli basketbolcunun, Obradovic'in kararıyla kadroda dahil edilmediği ifade ediliyor.
THY EUROLEAGUE'DE HAFTANIN PROGRAMI
Bugün
20.00 Khimki Moskova - CSKA Moskova
21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22.00 Olympiakos - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas
23.00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg
23.15 AX Armani Exchange Milano - Bayern Münih
Yarın
21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes
23.00 Valencia Basket - Panathinaikos
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 12:35
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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