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24 Ocak 2020, Cuma
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Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI

Euroleague 21. hafta maçında , zorlu deplasmanına çıkıyor. Lider konumda bulunan Anadolu Efes, 'dan galibiyet çıkararak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Euroleague'de lider , 'le deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Euroleague 21. hafta maçında 3. sırada bulunan Real Madrid'le deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes, galibiyet serisine bir yenisini eklemek için parkede. 'ın öğrencileri haftanın maçı olarak gösterilen maçı kazanıp gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI

REAL MADRID - ANADOLU EFES

1.PERİYOT SONUCU: 20-20

İLK YARI SONUCU: 40-43

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  1. 24.01.2020
  2. Güncelleme: 24.01.2020 23:45
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