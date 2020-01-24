Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI
Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Anadolu Efes, zorlu Real Madrid deplasmanına çıkıyor. Lider konumda bulunan Anadolu Efes, İspanya'dan galibiyet çıkararak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Euroleague'de lider Anadolu Efes, Real Madrid'le deplasmanda kozlarını paylaşıyor. THY Euroleague 21. hafta maçında 3. sırada bulunan Real Madrid'le deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes, galibiyet serisine bir yenisini eklemek için parkede. Ergin Ataman'ın öğrencileri haftanın maçı olarak gösterilen maçı kazanıp gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
MAÇ BAŞLADI
REAL MADRID - ANADOLU EFES
1.PERİYOT SONUCU: 20-20
İLK YARI SONUCU: 40-43
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- 24.01.2020
- Güncelleme: 24.01.2020 23:45
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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