Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI

Euroleague'de lider Anadolu Efes, Real Madrid'le deplasmanda kozlarını paylaşıyor. THY Euroleague 21. hafta maçında 3. sırada bulunan Real Madrid'le deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes, galibiyet serisine bir yenisini eklemek için parkede. Ergin Ataman'ın öğrencileri haftanın maçı olarak gösterilen maçı kazanıp gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI

REAL MADRID - ANADOLU EFES



1.PERİYOT SONUCU: 20-20

İLK YARI SONUCU: 40-43

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