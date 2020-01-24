Fenerbahçe Beko AX Armani Exchange Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?
Avrupa kupalarında 530. maçını oynayacak olan Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan takımı ile karşılaşacak. THY Euroleague'in 21. haftasında oynanacak kritik mücadele öncesi temsilcimiz, grupta 8 galibiyetle 11. sırada yer alıyor. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç şifresiz mi? İşte tüm detaylar...
THY Euroleague'de 21. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi bu organizasyonda temsil eden kulüplerden olan Fenerbahçe Beko bugün, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacak.
FENERBAHÇE BEKO-AX ARMANI EXCHANGE MILAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edeceği zorlu maç saat 20.45'te başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
AVRUPA'DA 530. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına bu akşam AX Armani Exchange Milan karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.
THY EUROLEAGUE'DE BUGÜNÜN PROGRAMI ŞÖYLE:
20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin
22.30 Panathinaikos - Asvel Lyon-Villeurbanne
23.00 Real Madrid - Anadolu Efes
- 24.01.2020
- Fenerbahçe Beko AX Armani Exchange Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe Beko AX Armani Exchange Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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