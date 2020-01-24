Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan | CANLI

THY Euroleague'de 21. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi bu organizasyonda temsil eden kulüplerden olan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



MAÇ BAŞLADI

FENERBAHÇE BEKO - ARMANI MILAN



1. PERİYOT SONUCU: 24-15

İLK YARI SONUCU 41-31

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FENERBAHÇE BEKO-AX ARMANI EXCHANGE MILAN MAÇI , HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk ettiği zorlu maç beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 530. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına bu akşam AX Armani Exchange Milan karşısında çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.