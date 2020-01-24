Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan | CANLI
Fenerbahçe Beko Avrupa kupalarında 530. maçında, AX Armani Exchange Milan takımı ile karşılaşıyor. THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
THY Euroleague'de 21. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi bu organizasyonda temsil eden kulüplerden olan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
MAÇ BAŞLADI
FENERBAHÇE BEKO - ARMANI MILAN
1. PERİYOT SONUCU: 24-15
İLK YARI SONUCU 41-31
Skoru anlık güncellemek için | TIKLAYIN
FENERBAHÇE BEKO-AX ARMANI EXCHANGE MILAN MAÇI , HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk ettiği zorlu maç beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.
AVRUPA'DA 530. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına bu akşam AX Armani Exchange Milan karşısında çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.
- 24.01.2020
- Güncelleme: 24.01.2020 21:40
- Beşiktaş taraftarı çıldırdı! ''İsmi bile heyecan veriyor''
- Görüşme gerçekleşiyor! İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü
- Fenerbahçe eski gözdesiyle yeniden görüşmelere başladı! İki transfer birden...
- Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar
- Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaraylı oyuncu için resmi teklif! Sözleşme uzatmamıştı...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.