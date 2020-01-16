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16 Ocak 2020, Perşembe
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Beko - | CANLI

Fenerbahçe Beko - Barcelona | CANLI

Euroleague'in 20. haftasında temsilcimiz Beko ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi 'yı konuk ediyor. Bu sezon turnuvada 8 galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Basketbolda Euroleague heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son haftalara formda giren Beko evinde İspanyol devi 'yı ağırlıyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler 8 galibiyet ve 11 yenilgi ile 10. sırada yer alırken, Barcelona ise 13 galibiyet ve 6 yenildiyle 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun ve Etkinlik Salonu'nda konuk edeceği Barcelona maçı saat 20.45'te başladı. Zorlu mücadele beIN Sports HD 3'ten canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA

1. PERİYOT OYNANIYOR: 0 - 5

AVRUPA'DA 529. SINAV

Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında kupalarındaki 529. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko son olarak sahasında ASVEL'i ağırlamış ve mücadeleden 86-64 üstün ayrılan taraf olmuştu.

  1. 16.01.2020
  2. Güncelleme: 16.01.2020 20:49
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