Fenerbahçe Beko - Barcelona | CANLI

Basketbolda THY Euroleague heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son haftalara formda giren Fenerbahçe Beko evinde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler 8 galibiyet ve 11 yenilgi ile 10. sırada yer alırken, Barcelona ise 13 galibiyet ve 6 yenildiyle 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edeceği Barcelona maçı saat 20.45'te başladı. Zorlu mücadele beIN Sports HD 3'ten canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA

1. PERİYOT OYNANIYOR: 0 - 5

AVRUPA'DA 529. SINAV

Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında Avrupa kupalarındaki 529. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko son olarak sahasında ASVEL'i ağırlamış ve mücadeleden 86-64 üstün ayrılan taraf olmuştu.