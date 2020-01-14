Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında , 'yu ağırlıyor. Şu anda İspanyol ekibi Real Madrid ile aynı puanı paylaşan Anadolu Efes, Milano'yu mağlup etmesi halinde maç fazlasıyla Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturacak. Karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

, THY Avrupa Ligi'nde liderlik için İtalyan ekibi Milano'yu ağırlıyor... Mavi beyazlılar, karşısında alınacak galibiyetle, mevcut lider Real Madrid'in maç fazlasıyla önüne geçecek.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO

İLK PERİYOT SONUCU: 16-15

İKİNCİ PERİYOT SONUCU: 42-33

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayan Anadolu Efes - Olimpia Milano karşılaşması beIN Sports HD 3'ten canlı olarak yayınlanıyor.

  1. 14.01.2020
  2. Güncelleme: 14.01.2020 21:15
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