Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu ağırlıyor. Şu anda İspanyol ekibi Real Madrid ile aynı puanı paylaşan Anadolu Efes, Milano'yu mağlup etmesi halinde maç fazlasıyla Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturacak. Karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde liderlik için İtalyan ekibi Milano'yu ağırlıyor... Mavi beyazlılar, Olimpia Milano karşısında alınacak galibiyetle, mevcut lider Real Madrid'in maç fazlasıyla önüne geçecek.
CANLI SKOR
ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO
İLK PERİYOT SONUCU: 16-15
İKİNCİ PERİYOT SONUCU: 42-33
ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayan Anadolu Efes - Olimpia Milano karşılaşması beIN Sports HD 3'ten canlı olarak yayınlanıyor.
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 21:15
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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