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10 Ocak 2020, Cuma
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Efes rövanş peşinde

Efes rövanş peşinde

'nde 18. hafta maçında , 'ya konuk oluyor. 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3ten yayınlanacak. Sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Barça, kazanmıştı.

'nde 18. hafta maçında , 'ya konuk oluyor. 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3ten yayınlanacak. Sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Barça, kazanmıştı.

  1. 10.1.2020
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