Efes rövanş peşinde

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçında Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oluyor. 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3ten yayınlanacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Barça, 74-64 kazanmıştı.