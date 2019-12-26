Ergin Ataman: 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Maccabi Fox'u 99-79 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, "Bu maçı 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi" dedi.
THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında İsrail'in Maccabi FOX takımını 99-79 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, farklı galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, "İlk bölümde Wilbekin'e kolay basket imkanı verdik. Daha sonra strateji değişikliğine gittik. Beaubois'yı hücumda etkili kullandık ve önemli sayılar bulduk. Simon da ikili oyunlarda etkili oldu. İkinci yarıya ise daha agresif başladık. Micic'in devreye girmesiyle daha da etkili olduk. Bu maçı 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcı, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ABD'li pivot Bryant Dunston ile ilgili soruya, "Dunston İstanbul'da. Türkiye Kupası döneminde aramıza döneceğini düşünüyorum. En az 5-6 maç daha oynamayacak. Dunston'ı THY Avrupa Ligi play-off maçları için hazırlayacağız." cevabını verdi.
Ataman, müsabakanın son pozisyonu sonrası ABD'li basketbolcu Alec Peters'a tepki göstermesiyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:
"Atabildiğimiz kadar fazla sayı atmayı planlamıştık. Peters'ın performansı beni mutlu etmedi. Bazı maçlarda çok, bazılarında ise az oynarsın. Bu basketbol. Son pozisyonda Peters'ın geri çekilmesine kızdım. Bizim için her basket ve pozisyon önemli. Bunu CSKA Moskova maçında gördük. CSKA Moskova maçına çok rahat çıktık. Daha çok işin şov kısmına önem verdik. Gördük ki işler ters tepebiliyor. Burada hedefimiz şov yapmak değil baskı kurup maç kazanmak. Bunu sağlayacak olan en önemli unsur, oyuncuların mücadelesi. Bugün maç boyunca agresiftim. Burada bu agresifliği yaratmamız lazım. Müthiş bir takımımız ve taraftarımız var. Ancak şovu değil, hep birlikte sertliği düşünmemiz lazım."
SFAIROPOULOS: "ANADOLU EFES, HER ANLAMDA BİZDEN DAHA İYİYDİ"
Maccabi FOX Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes'in hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtti.
Maça iyi başladıklarını ifade eden Yunan başantrenör, "Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı. Özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla galibiyeti hak etti. İlk yarıda iyi oynadık ancak maalesef ikinci çeyrekte düşüş yaşadık. Fazla top kaybı yaptık. Üçüncü periyotta ise savunma yapmakta zorlandık. Bizim için maçın en kötü bölümüydü. 32 sayı yedik. Bu çeyrekte daha iyi olmalıydık. Anadolu Efes her anlamda bizden daha iyiydi. Kadro kaliteleri çok iyi. Anadolu Efes'e başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Ergin Ataman: 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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