Ergin Ataman: 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri Ergin Ataman: 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi

: 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi

Ergin Ataman: 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi

'nin 16. haftasında 'nda 'u 99-79 mağlup eden 'te başantrenör , "Bu maçı 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi" dedi.

16. hafta maçında 'in takımını 99-79 yenen 'in başantrenörü , farklı galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, "İlk bölümde Wilbekin'e kolay basket imkanı verdik. Daha sonra strateji değişikliğine gittik. Beaubois'yı hücumda etkili kullandık ve önemli sayılar bulduk. Simon da ikili oyunlarda etkili oldu. İkinci yarıya ise daha agresif başladık. Micic'in devreye girmesiyle daha da etkili olduk. Bu maçı 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'li pivot Bryant Dunston ile ilgili soruya, "Dunston İstanbul'da. döneminde aramıza döneceğini düşünüyorum. En az 5-6 maç daha oynamayacak. Dunston'ı THY Avrupa Ligi play-off maçları için hazırlayacağız." cevabını verdi.

Ataman, müsabakanın son pozisyonu sonrası ABD'li basketbolcu Alec Peters'a tepki göstermesiyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Atabildiğimiz kadar fazla sayı atmayı planlamıştık. Peters'ın performansı beni mutlu etmedi. Bazı maçlarda çok, bazılarında ise az oynarsın. Bu basketbol. Son pozisyonda Peters'ın geri çekilmesine kızdım. Bizim için her basket ve pozisyon önemli. Bunu CSKA maçında gördük. CSKA Moskova maçına çok rahat çıktık. Daha çok işin şov kısmına önem verdik. Gördük ki işler ters tepebiliyor. Burada hedefimiz şov yapmak değil baskı kurup maç kazanmak. Bunu sağlayacak olan en önemli unsur, oyuncuların mücadelesi. Bugün maç boyunca agresiftim. Burada bu agresifliği yaratmamız lazım. Müthiş bir takımımız ve taraftarımız var. Ancak şovu değil, hep birlikte sertliği düşünmemiz lazım."

SFAIROPOULOS: "ANADOLU EFES, HER ANLAMDA BİZDEN DAHA İYİYDİ"

Maccabi FOX Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes'in hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtti.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Yunan başantrenör, "Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı. Özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla galibiyeti hak etti. İlk yarıda iyi oynadık ancak maalesef ikinci çeyrekte düşüş yaşadık. Fazla top kaybı yaptık. Üçüncü periyotta ise savunma yapmakta zorlandık. Bizim için maçın en kötü bölümüydü. 32 sayı yedik. Bu çeyrekte daha iyi olmalıydık. Anadolu Efes her anlamda bizden daha iyiydi. Kadro kaliteleri çok iyi. Anadolu Efes'e başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 27.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ergin Ataman: 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN