Anadolu Efes - Maccabi Fox | CANLI

Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta müsabakasında, temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta CSKA karşısında aldığı yenilgi ile liderlik koltuğundan olan ve averajla 3. sırada yer alan lacivert beyazlı ekip, 4. sırada bulunan rakibini yenilgiye uğratarak zirve yarışında yerini sağlamlaştırmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





A.EFES 48-41 MACCABI FOX

İLK PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 23 - 19 MACCABI FOX

İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 48 - 41 MACCABI FOX



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Ligde geride kalan 15 haftada 12 galibiyet, 3 yenilgi alan Anadolu Efes, liderliğini geçen hafta kaybetti. Son maçında sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına yenilen lacivert-beyazlılar, 12 galibiyete sahip İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın arkasında averajla 3. sırada yer aldı.

İyi bir sezon geçiren ve İstanbul'a son 5 maçını kazanarak gelecek Maccabi FOX ise 4. sırada bulunuyor. İsrail ekibi bu sezon 15 maçta 11 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Maccabi FOX, ligdeki son yenilgisini 22 Kasım'da Barcelona deplasmanında yaşadı.

AVRUPA'DA 674. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 674. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 673 maçta 376 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 425 maçta 219 galibiyet elde ederken 206 maçı yenilgiyle tamamladı.

Lacivert-beyazlılar, Maccabi'yle tarihinde 28. randevuya çıkıyor. İki ekip arasında bugüne dek Avrupa kupalarında oynanan 27 maçın 15'ini Anadolu Efes, 12'sini Maccabi FOX kazandı.

İki ekip Turkish Airlines EuroLeague'de ise mücadele ettiği 16 maçta birbirlerine karşı sekizer galibiyet elde etti.

Geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da Anadolu Efes kazandı.