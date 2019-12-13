Derbi Efes’in

THY Euroleague 13. hafta maçı Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda lider Anadolu Efes'i konuk etti. İlk dakikalarda Efes etkiliydi ama Fenerbahçe Williams'ın üçlükleriyle maçtan kopmadı. Datome'den gelen 3 sayılık atış F.Bahçe'nin ilk periyodu 22-20 önde kapatmasını sağladı. İkinci çeyrekte her iki potada sertleşen savunmayla birlikte skor yüzdesi düşerken üstünlük sık sık el değiştirdi. Büyük çekişmeye sahne olan son bölümde eşitlik bozulmadı ve devre 38-38 eşitlikle sona erdi.



FARK 5 SAYIYA İNDİ AMA...

İkinci yarıya Efes iyi başladı. Devreyi sayısız kapatan Larkin, 10 sayıyla takımını öne taşıdı. Maçtaki en büyük farkı (12) yakalayan konuk ekip son çeyreğe 59-49 önde girdi. Serbest atış çizgisine ilk kez bu periyotta gelen Kanarya, Williams ile sayılar bulsa da Larkin'i durdurmakta zorlandı. Efes farkı bir ara 17 sayıya kadar çıkardı ancak kısa sürede üst üste sayılar bulan F.Bahçe, farkı 5'e kadar çekti. Ancak maçın son dakikasında hata yapmayan Anadolu Efes zorlu mücadeleyi 81-73.



ATAMAN ÖNEMLİ BİR: GALİBİYET

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu şunları söyledi: "Bu akşam çok iyi bir atmosfer vardı burada. Bu akşamki galibiyet çok önemli bir galibiyetti. 7 deplasman maçımızın 6'sını kazandık, bu önemliydi."