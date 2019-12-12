Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri maçın başlamasına kısa bir süre kala tükendi. Salonda hiçbir koltuk boş kalmazken 13 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, takımına destek oldu.

Anadolu Efes'in 100 kadar taraftarı da tribündeki yerlerine alarak takımlarına destek verdi.



ERGİN ATAMAN'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.