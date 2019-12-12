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12 Aralık 2019, Perşembe
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taraftarından 'a tepki!

Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!

Basketbol 'nin 13. haftasında oynanan Beko- karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes teknik direktörü 'a tepki gösterdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri maçın başlamasına kısa bir süre kala tükendi. Salonda hiçbir koltuk boş kalmazken 13 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, takımına destek oldu.

'in 100 kadar taraftarı da tribündeki yerlerine alarak takımlarına destek verdi.

ERGİN ATAMAN'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü 'a tepki gösterdi.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.

Öte yandan Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.

  1. 12.12.2019
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