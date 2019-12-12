Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes teknik direktörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri maçın başlamasına kısa bir süre kala tükendi. Salonda hiçbir koltuk boş kalmazken 13 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, takımına destek oldu.
Anadolu Efes'in 100 kadar taraftarı da tribündeki yerlerine alarak takımlarına destek verdi.
ERGİN ATAMAN'A TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.
Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.
- 12.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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