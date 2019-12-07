Potada çifte zafer

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ne damgasını vuran Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında 10'uncu galibiyetini elde ederek zirvedeki yerini korudu: 102-77. Maça fırtına gibi başlayan ve ilk çeyreği 26-16 önde geçen lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 55-35 galip girdi. Karşılaşmayı 102-77 kazanan Efes, bu sezon 3. kez 100 sayıyı geçerken Larkin 24 sayı üretti.



THY Avrupa Ligi'nde maziyi arayan F.Bahçe Beko, 12. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Alba Berlin'i uzatmalarda devirdi: 107-102. Sarı-lacivertliler, çok başladıkları maçın ilk çeyreğini 30-16 önde geçti. İkinci periyotta 24-11'lik seri yakalayan Almanya temsilcisi dengeyi kurdu ve ilk yarı 41-40 sona erdi. Kanarya, normal süresi 88-88 biten maçı 107-102 kazanmasını bildi.