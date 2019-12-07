Potada çifte zafer
Anadolu Efes, İspanya’da Baskonia’yı farklı geçip liderliğini korudu. Larkin 24 sayıyla damga vurdu. Fenerbahçe evinde Alba Berlin'i uzatmalarda yenerek 5'inci galibiyetini aldı. Kostas Sloukas 23 sayı attı.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'ne damgasını vuran Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında 10'uncu galibiyetini elde ederek zirvedeki yerini korudu: 102-77. Maça fırtına gibi başlayan ve ilk çeyreği 26-16 önde geçen lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 55-35 galip girdi. Karşılaşmayı 102-77 kazanan Efes, bu sezon 3. kez 100 sayıyı geçerken Larkin 24 sayı üretti.
THY Avrupa Ligi'nde maziyi arayan F.Bahçe Beko, 12. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Alba Berlin'i uzatmalarda devirdi: 107-102. Sarı-lacivertliler, çok başladıkları maçın ilk çeyreğini 30-16 önde geçti. İkinci periyotta 24-11'lik seri yakalayan Almanya temsilcisi dengeyi kurdu ve ilk yarı 41-40 sona erdi. Kanarya, normal süresi 88-88 biten maçı 107-102 kazanmasını bildi.
- 7.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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