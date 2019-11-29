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29 Kasım 2019, Cuma
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Obra tarihe geçti

Obra tarihe geçti

'nin başında ’deki 200. maçına çıkan , tarihe geçmeyi başardı. Sırp koç, Euroleague’de iki farklı takımla 200 maç barajına ulaşan ilk isim oldu. Obra, Panathinaikos’la 237 maça çıkmıştı

'nin başında 'deki 200. maçına çıkan , tarihe geçmeyi başardı. Sırp koç, Euroleague'de iki farklı takımla 200 maç barajına ulaşan ilk isim oldu. Obra, Panathinaikos'la 237 maça çıkmıştı
  1. 29.11.2019
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