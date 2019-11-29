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29 Kasım 2019, Cuma
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Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI

THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın takımını konuk ediyor. THY Avrupa Ligi'nde 10 haftada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, potada rakibini yenmek için mücadele ediyor. zorlu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya'nın takımını ağırlıyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: A. Efes 30-22 Bayern Münih

İLK YARI SONUCU: A. Efes 57-40 Bayern Münih

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AVRUPA'DA 669. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 669. maçına çıkt.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.

  1. 29.11.2019
  2. Güncelleme: 29.11.2019 21:14
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