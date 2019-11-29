Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlıyor.

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1. PERİYOT SONUCU: A. Efes 30-22 Bayern Münih

İLK YARI SONUCU: A. Efes 57-40 Bayern Münih

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AVRUPA'DA 669. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 669. maçına çıkt.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.