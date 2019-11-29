Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk ediyor. THY Avrupa Ligi'nde 10 haftada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, potada rakibini yenmek için mücadele ediyor. zorlu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlıyor.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: A. Efes 30-22 Bayern Münih
İLK YARI SONUCU: A. Efes 57-40 Bayern Münih
Sayfa sürekli güncellenmektedir...
AVRUPA'DA 669. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 669. maçına çıkt.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.
- 29.11.2019
- Güncelleme: 29.11.2019 21:14
- Dündar Keşaplı'dan Burak Yılmaz açıklaması!
- Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır
- Firari FETÖ’cü Hakan Şükür bakın nerede ve nasıl görüntülendi! İZLE
- Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
- Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma giydi"
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.