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21 Kasım 2019, Perşembe
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Euroleague’de haftanın 'leri ve

Euroleague’de haftanın MVP'leri Nick Calathes ve Luke Sikma

Euroleague’in 9. haftasının en değerli oyuncuları () Panathinaikos'dan ve 'den seçildi. Bu hafta 32 verimlilik puanı alan iki basketbolcu ödüle layık görüldü.

Panathinaikos'un deplasmanda 'ı 86-85 yendiği müsabakada Yunan basketbolcu 19 sayı, 12 asist, 5 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı.

'in sahasında Kızılyıldız'ı 93-80 mağlup ettiği karşılaşmada da ABD'li oyuncu 19 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 3 blok ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.

  1. 21.11.2019
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