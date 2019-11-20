THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

Euroleague'de 10. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

Euroleague'de çift haftanın ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 10. haftanın açılışında , evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek.

Euroleague'de çift haftanın ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 10. haftanın açılışında , evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek. , deplasmanında EA7 ile karşılaşacak. de 'da Asvel'e konuk olacak. Hafta - Maccabi ve - Zenit müsabakaları ile sona erecek.

THY Euroleague'de 10. hafta programı TSİ şöyle:

YARIN
21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız
22.00 ALBA Berlin - Olympiakos
22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes
23.00 - BC Khimki

22 KASIM CUMA
22.30 Bayern Münih - Panathinaikos
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko
23.00 - CSKA Moskova
23.00 FC Barcelona - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 Saski Baskonia SAD - Zenit

  1. 20.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN