THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı
THY Euroleague'de çift haftanın ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 10. haftanın açılışında Zalgiris Kaunas, evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek.
THY Euroleague'de 10. hafta programı TSİ şöyle:
YARIN
21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız
22.00 ALBA Berlin - Olympiakos
22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes
23.00 Valencia Basket - BC Khimki Moskova
22 KASIM CUMA
22.30 Bayern Münih - Panathinaikos
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko
23.00 Real Madrid - CSKA Moskova
23.00 FC Barcelona - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 Saski Baskonia SAD - Zenit Saint Petersburg
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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