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20 Kasım 2019, Çarşamba
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deplasmanında

Anadolu Efes EA7 Olimpia Milano deplasmanında

Euroleague'de 3 maçlık galibiyet serisi bulunan , 10. haftada deplasmanda karşılaşacağı İtalyan temsilcisi 'yu da mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Euroleague'in 10. haftasında , yarın TSİ 22.15'de deplasmanda İtalyan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 9 haftada iki takımın da 7 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Euroleague'de 3 maçlık galibiyet serisi bulunan lacivert-beyazlılar, 'dan galibiyetle dönerek zirve yarışında yara almak istemiyor.

AVRUPA KUPALARINDA 668. MAÇ
Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 667 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 371 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 420. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 419 karşılaşmada 214 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.

27. RANDEVU
Olimpia Milano ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 18 kez rakibini mağlup ederken, 8 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda İtalyan ekibi evinde 81-80, Efes de sahasında 101-95'lik skorla galip ayrılmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes 83.3 sayı ortalamasıyla oynarken, Olimpia Milano ise 81.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 19.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İtalyan temsilcisinde ise 15.7 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

  1. 20.11.2019
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