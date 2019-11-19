Devler sahnede - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri Devler sahnede

Devler sahnede

Devler sahnede

’nde Fransız ’e konuk olacak da Şampiyonlar Ligi’nde Polski ile karşılaşacak.

'nde normal sezonun 9. haftasında , bugün temsilcisi 'le deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma 22.45'te oynanacak. Mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Efes, ligde 5. sırada bulunuyor. Erkek Basketbol Takımı da FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak. Maç 22.00'de start alacak. Grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom, ilk sırada yer alıyor.

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devler sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN