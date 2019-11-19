Devler sahnede
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi’nde Fransız ASVEL’e konuk olacak Türk Telekom da Şampiyonlar Ligi’nde Polski ile karşılaşacak.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, bugün Fransa temsilcisi ASVEL'le deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma 22.45'te oynanacak. Mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Efes, ligde 5. sırada bulunuyor. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı da FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak. Maç 22.00'de start alacak. Grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom, ilk sırada yer alıyor.
- 19.11.2019
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