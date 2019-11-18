Anadolu Efes'in rakibi ASVEL!

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 8 haftasında 6 galibiyet, 2 yenilgi alarak 5. sırada bulunuyor. Ligde çift maç haftasınıda ilk önce Fransa'ya gidecek olan Anadolu Efes, bu maçtan iki gün sonra ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.

Bu sezon lige dahil olan ASVEL ise ilk 8 maçında sürpriz sonuçlara imza attı. Ligde 5 galibiyetle 8. sırada yer alan Fransız temsilcisi, son iki maçını ise kazandı. ASVEL, son şampiyon Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın yanı sıra Yunan ekipleri Olympiakos ve Panathinaikos'u da yenerek dikkatleri üzerine çekti.

ASVEL SAHASINDA KAYBETMİYOR

Anadolu Efes'i rakibi ASVEL, sahasında ise çok iyi bir performans sergiliyor.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada 9 maça çıkan ASVEL, seyircisi önünde bütün maçlarını kazandı.

AVRUPA'DA 666. MAÇ

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 667. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 666 müsabakada 370 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 419. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 418 maçta 213 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

Daha önce Avrupa'da 6 kez karşılaşan Anadolu Efes ile ASVEL, Avrupa'da yaklaşık 16 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. İki ekip son olarak Avrupa Ligi'nde 2003-2004 sezonunda karşılaşmıştı. O sezon oynanan iki maçı da o zamanki adıyla Efes Pilsen kazanmıştı. İki takım 14 Ocak 2004'ten sonra bir kez daha birbirlerine rakip olacak. Anadolu Efes ile ASVEL arasında Avrupa arenasında daha önce oynanan karşılaşmalarda taraflar üçer galibiyet elde etti.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ"

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Fransa'da karşılaşacakları ASVEL karşısında kazanmak için kendi hücum performanslarını sahaya yansıtmaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, ASVEL'in bu sezon sahasındaki bütün maçlarını kazandığını hatırlatarak, "Rakibimiz, iyi savunma yapan, hücumda her maçta değişik oyuncuların skorer olarak ön plana çıktığı ve maçlarda en üst düzeyde mücadele eden bir takım. Bizim mutlaka iyi savunma yapıp savunma ribaundlarına konsantre olmamız ve kazanmak için hücumda kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise ASVEL'in gücüne ve iç saha performansına dikkati çekerek, "Zorlu bir mücadele olacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek bu karşılaşmadan galibiyeti çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.