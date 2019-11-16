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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Euroleague’de 8. haftanın 'si

THY Euroleague’de 8. haftanın MVP'si Mike James

Euroleague’in 8. haftasının en değerli oyuncusu (), Rus ekibi 'da forma giyen 'li basketbolcu seçildi.

Euroleague'in 8. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Rus ekibi 'nın sahasında Fenerbahçe Beko'yu 88-70'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan 'li basketbolcu haftanın 'si seçildi. James mücadeleyi 31 sayı, 4 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı.

29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 38 verimlilik puanı aldı. Başarılı oyuncu, bu sezon ilk hafta da MVP seçilmişti.

Bu hafta en fazla verimlik puanını Panathinaikos'tan Ioannis Papapetrou aldı. ALBA Berlin'e 106-105 mağlup oldukları müsabakada Papapetrou, 39 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile mücadele ederek 41 verimlilik puanı aldı.


  1. 16.11.2019
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