Fenerbahçe Beko'nun maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun, Bayern Münih'i konuk edeceği maç nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
THY Avrupa Liginde Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Liginde yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.
- 07.11.2019
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 4
Yorum
VOGUE BEDAVA GELDİ DİYELİM TAKIMINA YARARI YOKSA NİYE ALDIN O ZAMAN...........SAKAT SA NE DİYE ALDIN
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Galatasaray'da Radamel Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu...
Toplam 1
Yorum
... oynamasının gereği mi kaldı ? tüm zorlu maçlar bitti zaten maraşspora karşı oynasın :D
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 4
Yorum
serrr yani şu anda kişiliği ile herhangi bir sorun yaratmadı :) para aşkıyla geldi. sonra gs aşkına dönüştü :)
Fenerbahçe Beko'nun maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapatılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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