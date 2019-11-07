Fenerbahçe Beko'nun maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapatılacak - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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'nun maçı nedeniyle 'da bazı yollar kapatılacak

Fenerbahçe Beko'nun maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz 'nun, 'i konuk edeceği maç nedeniyle 'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Avrupa Liginde ile arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Liginde yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

  1. 07.11.2019
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