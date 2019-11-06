THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı
THY Euroleague’in 7. haftasında heyecan yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Rus ekipleri Zenit Saint Petersburg ile Khimki Moskova mücadele edecek.
THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:
YARIN
20.00 Zenit Saint Petersburg - BC Khimki Moskova
21.00 Kızılyıldız - Real Madrid
22.00 Olympiakos - Anadolu Efes
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin
22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia
8 KASIM CUMA
20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih
21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona
22.30 Panathinaikos - Valencia Basket
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - CSKA Moskova
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
Toplam 1
Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Toplam 1
Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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