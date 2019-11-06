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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Euroleague’de 7. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı

Euroleague’in 7. haftasında heyecan yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Rus ekipleri Zenit ile Khimki mücadele edecek.

Bu hafta , deplasmanında ile karşı karşıya gelecekken, de evinde Alman takımı ile oynayacak. Hafta Asvel - CSKA maçı ile tamamlanacak.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

YARIN
20.00 Zenit - BC Khimki Moskova
21.00 Kızılyıldız -
22.00 Olympiakos - Anadolu Efes
22.05 Maccabi FOX - ALBA Berlin
22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia

8 KASIM CUMA
20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih
21.00 - FC
22.30 Panathinaikos -
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - CSKA Moskova
  1. 06.11.2019
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