Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında
THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada Efes 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6. sırada bulunurken, kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.
Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 664 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 368 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 417. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 416 karşılaşmada 211 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.
39. RANDEVU
Olympiakos ile Anadolu Efes , Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 17 kez rakibini mağlup ederken, 21 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda Yunan ekibi evinde 88-81, Efes de sahasında 75-65'lik skorla galip ayrılmıştı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes 80.7 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 72.5 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 17.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Yunan temsilcisinde Georgios Printezis 11.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
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Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
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Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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