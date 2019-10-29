Anadolu Efes 85-70 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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85-70 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 85-70 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU

, 'nin 5. maçında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk etti. Lacivert-beyazlılar mücadeleyi 85-70 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Basketbol 5. hafta maçında , sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 85-70 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 4. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde dış atışlarda etkili olan Anadolu Efes, 5. dakikayı 14-5 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan lacivert-beyazlılar, skor üretmekte güçlük çeken Kızılyıldız mts karşısında 8. dakikada Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Kalan bölümde Micic ile üst üste basketler bulan ve rakibine yalnızca 2 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada ve hücumda üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 15. dakikayı 29-14 önde geçti. Kızılyıldız mts, Jenkins'in peş peşe kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 9 sayıya çekti: 29-20. Kalan bölümde Kızılyıldz mts'nin Baron ve Gist ile bulduğu sayılara Larkin, Anderson, Pleiss ve Peters ile cevap veren ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 38-26 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne oldu. Anadolu Efes, Dunston ile pota altını etkili kullandı, Kızılyıldız mts ise hızlı hücumlardan skor üretti. Lacivert-beyazlı takım, 25. dakikayı 49-37 önde geçti. Ardından üst üste top kayıpları yapan ve temposunu kaybeden Anadolu Efes karşısında 14-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız mts, 29. dakikada ilk kez öne geçti: 49-51. Anadolu Efes, kalan bölümde Larkin ve Micic'in kazandırdığı sayılarla final periyoduna 56-51 önde girdi.

Anadolu Efes, Simon'un 3 sayılık basketiyle 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 69-58. Dış atışlardan peş peşe isabetler bulan lacivert-beyazlı ekip, son 5 dakikaya 15 sayılık avantajla girdi: 75-60. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı.

Öte yandan lacivert-beyazlı basketbolcular, karşılaşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saha ortasında Türk bayrağı açtı ve galibiyeti kutladı.

  1. 29.10.2019
  2. Güncelleme: 29.10.2019 23:17
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