Fenerbahçe Beko İtalya deplasmanında - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Beko deplasmanında

Fenerbahçe Beko İtalya deplasmanında

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 4. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla ve Kızılyıldız mts takımlarına yenildi.

Beko, son hafta maçında ise sahasında 'nın Baskonia ekibini 87-80 mağlup etmeyi başardı.

AVRUPA'DA 513. RANDEVU
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 513. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 512 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı. 'nde ise 310 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu. Fenerbahçe ile takımları 15. karşılaşmasına çıkacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 14 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 11 galibiyeti bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı.

  1. 24.10.2019
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