Fenerbahçe Beko İtalya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak. Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla Real Madrid ve Kızılyıldız mts takımlarına yenildi.
Fenerbahçe Beko, son hafta maçında ise sahasında İspanya'nın Baskonia ekibini 87-80 mağlup etmeyi başardı.
AVRUPA'DA 513. RANDEVU
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 513. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 512 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 310 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu. Fenerbahçe ile AX Armani Exchange Milan takımları 15. karşılaşmasına çıkacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 14 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 11 galibiyeti bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı.
- 24.10.2019
- Beşiktaş-Braga maçı ne zaman ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi
- Trabzonspor-Krasnodar maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Barça’da sürpriz yok
- Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol yemedi
- Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
-
Sonuna kadar devam
Toplam 3
Yorum
karakartal Bak başka bu Avcıyı göndermezsen seninde başın yanacak
-
Sonuna kadar devam
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu avcı yeni yönetimiinde başını yakacak.
-
Sonuna kadar devam
Toplam 3
Yorum
karakartal Kan değişikliği lazım bu gündüz gibi aşikar.Avcı gitmedikçe herşey yalan
Fenerbahçe Beko İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.