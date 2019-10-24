Euroleague'e Sloukas damgası - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri Euroleague'e Sloukas damgası

Euroleague'e Sloukas damgası

Euroleague'e Sloukas damgası

Avrupa Ligi Yönetimi tarafından bu yıl başlatılan "All-Decade Nominee" (Son 10 yıla damga vuranlar) organizasyonunda ismi açıklanan üçüncü oyuncu Fenerbahçeli Kostas Sloukas oldu. 1990 doğumlu Kostas, henüz 30 yaşına girmiş olmasına rağmen üç Euroleague şampiyonluğu elde etti.

Dev organizasyonda 6 kez final oynayan Yunan guard, 7 final oynamış Matjaz Smodis'ten sonra en çok bu onuru yaşayan ikinci oyuncu. "All- Decade Nominee" kapsamında Euroleague Yönetimi tarafından 50 aday açıklanacak. Daha sonra taraftar oylarıyla son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

KIZ OKULLARINA KAYITLAR SÜRÜYOR
Spor Okulları kapsamında ilk kez hayata geçirilen Kız Futbol Okulu'na kayıtlar devam ediyor. Çalışmalar, 'nde yapılıyor. Kayıt yaptırmak isteyen kız çocukların resmi sitede verilen kanallardan bilgi alabileceği ifade edildi.

GENÇ DEVLER 4'TE 4 YAPTI
Fenerbahçe Beko Genç Erkek Takımı, Basketbol Gençler Ligi Normal Sezon A Grubu dördüncü maçında Büyükçekmece'yi 82-64 mağlup ederek, dörtte dört yaptı. Kanarya'da Saadettin 21 sayı, 17 ribaund üretirken, İsmail de 18 sayı, 15 ribaund, 4 asist ile oynadı.

  1. 24.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Euroleague'e Sloukas damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN