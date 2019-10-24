Euroleague'e Sloukas damgası
THY Avrupa Ligi Yönetimi tarafından bu yıl başlatılan "All-Decade Nominee" (Son 10 yıla damga vuranlar) organizasyonunda ismi açıklanan üçüncü oyuncu Fenerbahçeli Kostas Sloukas oldu. 1990 doğumlu Kostas, henüz 30 yaşına girmiş olmasına rağmen üç Euroleague şampiyonluğu elde etti.
Dev organizasyonda 6 kez final oynayan Yunan guard, 7 final oynamış Matjaz Smodis'ten sonra en çok bu onuru yaşayan ikinci oyuncu. "All- Decade Nominee" kapsamında Euroleague Yönetimi tarafından 50 aday açıklanacak. Daha sonra taraftar oylarıyla son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.
KIZ OKULLARINA KAYITLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe Spor Okulları kapsamında ilk kez hayata geçirilen Kız Futbol Okulu'na kayıtlar devam ediyor. Çalışmalar, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılıyor. Kayıt yaptırmak isteyen kız çocukların resmi sitede verilen kanallardan bilgi alabileceği ifade edildi.
GENÇ DEVLER 4'TE 4 YAPTI
Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gençler Ligi Normal Sezon A Grubu dördüncü maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 82-64 mağlup ederek, dörtte dört yaptı. Kanarya'da Saadettin 21 sayı, 17 ribaund üretirken, İsmail de 18 sayı, 15 ribaund, 4 asist ile oynadı.
- 24.10.2019
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Toplam 1
Yorum
aykut bu salomon fenerde topa vuramuyordu
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Galatasaray dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde...
Toplam 2
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murat tarih yazıyorlar
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İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...
Toplam 2
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D. Atalay Belhanda'dan daha iyi futbolcu.
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