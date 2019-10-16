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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Euroleague'de 3. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı

Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında , 'i ağırlayacak.

İlk iki haftayı dış sahada oynayan ve galibiyeti bulunmayan , seyircisinin önünde İspanyol ekibi ile mücadele edecek. ise İspanya deplasmanında ile karşı karşıya gelecek. Hafta ile ALBA arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Euroleague'de 3. haftanın TSİ programı şöyle:

YARIN
20.00 -
20.00 CSKA - BC Khimki Moskova
20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia SAD
21.05 Maccabi FOX - Kızılyıldız
21.30 - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano

18 EKİM CUMA
21.30 Olympiakos - Zenit
22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes
22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin

  1. 16.10.2019
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