THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Real Madrid'i ağırlayacak.
Euroleague'de 3. haftanın TSİ programı şöyle:
YARIN
20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova
20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia SAD
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız
21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano
18 EKİM CUMA
21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg
22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes
22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin
- 16.10.2019
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Çebi sahaya indi
Toplam 2
Yorum
1903 SENDEN TEK ISTEGIMIZ BESIKTAS'I BATIRANLARDAN HESAP SOR.
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Ahmet Nur Çebi: Beni ve Güneş'i istemediler
Toplam 1
Yorum
1903 ETILER TAYFASI GIDECEK, GIDERKENDE HESAP VERECEK. SENDEN TEK ISTEGIMIZ BUDUR SN. ÇEBI.
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Sörloth’tan hayat öpücüğü
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Aferin oğlum
THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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